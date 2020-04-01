Koronavirüs - İstanbul'da karavanlarıyla 'mahsur kalan' İngiliz çift: Kalabileceğimiz en iyi yer

https://www.youtube.com/watch?v=wIywLYYBIHY&feature=youtu.be

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkeler sınırlarını bir bir kapatırken, İngiliz Fisher çifti karavanlarıyla çıktıkları dünya turuna İstanbul'da ara vermek zorunda kaldı.

Bir karavan parkında "gönüllü karantinada" olan Marianne ve Chris Fisher, burası için "mahsur kalabileceğimiz en iyi yer" diyor.

Karavan parkının yetkilileri çiftin market ihtiyaçlarını karşılıyor, komşular her gün cama çıkarak hatırlarını soruyor.

Salgın tehlikesi geçtikten ve hayat normale döndükten sonra seyahatlerine devam edeceklerini söyleyen çift "Kontrol edemeyeceğiniz şeyler için endşilenmenin faydası yok" diyor.

İngiltere Shropshire'dan yola çıkan Fisher çifti İstanbul'da karavan parkındaki koronavirüs günlerini BBC Türkçe'ye anlattı.

Haber - Video: Aylin Yazan