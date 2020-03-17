İran'da yaşayan yazar Behnaz Pouri: Halk Koronavirüs nedeniyle tedirgin ama hükümetin sıkışması ve alkolün serbest bırakılmasından dolayı memnun

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle 850 kişinin hayatını kaybettiği İran'da yaşayan yazar ve çevirmen Behnaz Pouri, "Hükûmetin salgını halktan gizlediği için bu kadar yayıldı" dedi.

Gazeteci Nebiye Arı'nın Podcast yayınına konuk olan Pouri, İran'da virüsün hızla yayılmasının nedenlerini anlattı.

Pouri'ye göre virüsün yayılmaya başladığı dönemde Çin'in Vuhan kentinden İran'a uçuşlar devam etti.

Pouri, İran'da virüsün ilk patladığı yerlerden olan ve mollalar kenti olarak bilinen Kum'da hiçbir karantina uygulamasının olmadığını belirtti.

İran'da önlemlerin sonradan alındığını dile getiren Pouri, insanların hükûmete güvenmediğini, açıklanan vaka sayıların daha fazla olduğuna inandığını ifade etti.

Sadece 'evden çıkmayın', 'elinizi yıkayın' gibi tavsiyelerde bulunulduğunu kaydeden Pouri,"Halk açıklanan vaka sayılarına inanmayarak kendi kendini karantinaya aldı. Dışarıya çıkmadı" dedi.

Yazar ve çevirmen Pouri, İran'da insanların tedirgin olduğunu bir yandan da Koronavirüs ile nedeniyle hükûmetin sıkışmasından ve alkolün serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.