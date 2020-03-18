Koronavirüs | İran'da bakanlar kabine toplantısına maskelerle katıldı

Yeni tip Koronavirüs vakalarının hızla artarak 17 bini aştığı İran'da yapılan kabine toplantısında bakanların yüzlerinde maskeler olması dikkati çekti.

İran'da Koronavirüs vaka sayısı son olarak 17 bin 361'e hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1135'e çıktı. Bugün gerçekleşen kabine toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin Koronavirüs'le mücadele yöntemlerini savundu.

Virüse karşı yavaş hareket etmekle suçlanan İran yönetimini savunan Ruhani, "Camiileri ve kutsal mekânları kapatma kararı almak zordu ama yaptık, bunu yapmak dini bir görevdi" dedi.

Kabine toplantısına katılanların yüzlerinde Koronavirüs tedbiri olarak maske takılı olduğu görüldü. Öte yandan katılımcıların birbirlerine olan mesafelerinin yeterince uzak olmadığı da dikkati çekti.

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