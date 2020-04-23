Koronavirüs | İkizi İspanyol gribi salgınında ölmüştü; 100 yıl sonra bir başka pandemide hayatını kaybetti

ABD’de 100 yaşındaki Philip Kahn, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. Torunu Warren Zysman, Kahn’ın ikiz kardeşini 1919’da İspanyol gribi salgını sırasında kaybettiğini anlattı.

CNN televizyonuna konuşan Zysman’a göre, Philip ve ikiz kardeşi Samuel Kahn, 5 Aralık 1919’da dünyaya geldi. Bu sırada İspanyol gribi salgını ABD’de iyice yayılmıştı. Samuel, doğduktan birkaç hafta sonra İspanyol gribi virüsüne yakalanarak hayatını kaybetti.

İspanyol gribinin ABD’de yaklaşık 675 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı biliniyor. Salgından kurtulan Philip ise, 20 yıl sonra 2. Dünya Savaşı’nda savaştı ve evine geri döndü.

Ancak Nisan 2020’de, kardeşinden 101 yıl sonra, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti. Zysman, dedesinin hep yeniden bir pandemiyle karşı karşıya kalmaktan korktuğunu söylüyor:

“Sohbetlerimizde bana, ‘Sana tarihin tekerrür ettiğini söylemiştim, 100 yıl çok da uzun bir zaman dilimi değil’ derdi.”