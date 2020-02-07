Koronavirüs - iPhone üreticisi Foxconn, salgın sonrası Çin'de maske üretimine başlayacak

Çin'de Apple'a iPhone'ları üreten dünyanın en büyük elektronik imalat şirketi Foxconn, koronavirüs salgınının ardından maske üretimine başlayacağını açıkladı.

Salgından sonra maskeye ilginin arttığı ve Çin'de fabrikaların talebi karşılayamadığı belirtiliyor.

Şirketin sosyal medya platformu WeChat'teki mesajında bu ayın sonuna kadar günde iki milyon adet maske üretimin hedeflendiği belirtilerek "Salgınla mücadele her saniye değerli. Ne kadar erken önlem alırsak, salgını o kadar çabuk atlatabiliriz" denildi.

'Sosyal sorumluluk'

Açıklamada, "Maske üretimi sadece şirketimizin en büyük kurumsal sorumluluğu değil aynı zamanda bir sosyal sorumluluk" ifadesi yer aldı.

Foxconn'un Şenzhen'deki dev fabrikasında maskeler için deneme üretimine başladığı haber veriliyor.

Şirket, fabrikalarında muhtemel koronavirüs vakalarını tespit etmek için yeni nesil bir kızılötesi termometre kullanmaya başlayacağını da açıkladı.

iPhone'ların yanında iPad, Kindle ve PlayStation cihazlarını da üreten şirket, salgın nedeniyle fabrikalarının çoğunda üretime ara vermişti.

Foxconn şimdi, üretime yeniden başlayabilmek için Çim makamlarından izin istedi.

Uzmanlar salgında karantinalar ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle küresel akıllı telefon sevkiyatının bu yıl yüzde 10 oranında düşebileceğini, özellikle iPhone'un son modeli iPhone 11'lere talebin karşılanmasında sorun yaşanabileceğini söylüyor.