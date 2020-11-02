Hollandalı doktorlara göre hastanelerde, Koronovirüs'e yakalanmış 'sosyo-ekonomik bir alt sınıf' var

Hollanda'da siyasi tartışma yaratan, yoğun bakımdaki koronavirüs hastalarının büyük bölümünün kendileri ya da aileleri göçmen ülke vatandaşları oldukları iddiası, hekimler tarafından doğrulandı.

Hollandalı doktorlara göre, ülkede şu anda hastanelerde koronovirüse yakalanmış bir toplum kesiti değil, "sosyo-ekonomik bir alt sınıf" bulunuyor.

Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesi'nin başındaki Prof. Dr. Armand Girbes'in, geçen ay, 4 büyük kentteki yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hastaların büyük bölümünün Batılı olmayan göçmenlerden oluştuğu yönündeki açıklaması, siyasi tartışmalara yol açmıştı.

Aşırı sağcılar, yoğun bakımdaki göçmen hastaların çokluğu nedeniyle, Hollandalı hastaların tedavi edilemediğini öne sürmüştü.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden NRC'nin yaptığı araştırma, başkent Amsterdam ile Rotterdam, Utrecht ve Lahey gibi büyük şehirlerdeki yoğun bakım servislerindeki koronavirüs hastalarının Hollanda vatandaşı göçmenlerle dolu olduğunu doğruladı.

Gazeteye bilgi veren aile ve acil servis hekimleri ile yoğun bakım ünitesi çalışanlarına göre, salgının ilk dalgasında hastaneye kaldırılan kişiler, ağırlıklı olarak ülkenin güneyinde karnaval kutlayanlardı. Ancak ikinci dalgadaki hastalar, "çok kültürlü kent ve semtlerden" geliyor.

Lahey'deki Haaglanden Tıp Merkezi'nden Dr. Geesje van Woorden, dikkat çekecek boyutta, göç geçmişine sahip hastadan söz ediyor.

Dil engeli nedeniyle yeterli bilgileri yok

Amsterdam Sağlık ve Teknoloji Enstitüsü'nün (AHTI) yaptığı koronavirüs enfeksiyonları risk değerlendirmesine göre, büyük kentlerdeki çok kültürlü mahallelerde durum iç karartıcı.

Yeterince test yapılmayan bu bölgelerde, şeker, kalp-damar ve yüksek tansiyon hastalıklarının çokluğu, kalabalık aile yapısı, astım ve KOAH gibi rahatsızlıklar da, olumsuzluğu arttıran etkenler.

Aile hekimi Anja Vrakking, düşük sosyo-ekonomik statüye sahip pek çok hastanın varlığına işaret ediyor. Hollandalı doktora göre, düşük gelir, düzensiz iş ve düşük eğitime sahip bu kesim, çoğunlukla göçmen geçmişe sahip kişilerden oluşuyor.

Aile hekimleri, kendileri ya da aileleri göçmen olan bu kişilerin dil engeli nedeniyle de koronavirüs salgını konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve bu nedenle virüsü önemsemediklerini vurguluyor.

Hollandalı hekimler, başta Amsterdam olmak üzere, büyük kentlerdeki bazı göçmen mahallerine hükümetin uyarı ve önlemlerinin neredeyse hiç ulaşmadığını söylüyor.

Hollanda'da hastaların etnik kökeninin kaydedilmesi yasak. Ancak Dr. Anja Vrakking, bilimsel araştırma için bu etnik profilin kaydedilmesini öneriyor. Hollandalı hekime göre, bazı nüfus gruplarındaki rahatsızlıklar, diğer etnik gruplara göre daha sık görülüyor.

Surinam kökenli Hollandalılar daha sık şeker hastalığına yakalanırken, Ganalı Hollandalılar daha fazla obezite sorunu yaşıyor.

Türkiye kökenliler arasında astım fazla

Türkiye ve Fas kökenli Hollandalılar arasında ise astım rahatsızlığı daha fazla. Vrakking, bu nedenle araştırmacıların göç geçmişi olan kişilerdeki risk faktörlerini bilmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü, bazı ilaçların da, belirli gruplarda işe yaramadığına vurgu yapıyor.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) verilerine göre ise, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Hollandalılar arasında göçmenlerin oranı daha yüksek. Kurumun araştırmasına göre, Mart-Nisan döneminde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 47'si göçmenlerden, yüzde 38'i ise yerli Hollandalılardan oluşuyor.

Sosyal epidemiyoloji uzmanı Prof. Dr. Anton Kunst de, Hollanda Televizyonu'na (NOS), Covid-19 nedeniyle Surinam kökenli insanlar arasındaki ölüm oranının daha yüksek olduğunu söyledi.

Birinci dalgadaki ölüm oranlarını analiz eden Kunst'e göre, Surinam kökenli Hollandalılar, göçmen geçmişi olan diğer gruplara göre yeni tip koronavirüsten daha fazla etkileniyor.