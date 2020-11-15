“Covid-19 hastasına refakatçi” ilanına birçok başvuru yapıldı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta bir kullanıcı tarafından grup sayfasında, “Mudanya Devlet Hastanesinde Covid19 servisinde yatan erkek hastaya refakatçi arıyoruz, yardımcı olmak ister misiniz?” diye paylaşım yaptı.

Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, bazı kullanıcılar ilana tepki gösterirken, bazılarının ise “ücrette anlaşabilirsek ben kalabilirim” yazması dikkatleri çekti.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs hastalarının tedavisinde ilk basamağın, hastanın sağlıklı bireylerden izole edilmesi olarak tanımlamıştı. İnternette yer alan çok sayıda “Covid-19 hastasına refakatçi” ilanları akıllara Koronavirüs hastalarının yanına refakatçı alınıyor mu? sorusunu getirirken ilana yapılan başvurular ve yorumlar ise ülkede artan işsizlik ve yoksulluk gerçeğinin yeni bir yüzünü oluşturdu.(İHA)