Covid-19 hastalarının neredeyse yüzde 75'inde hiç semptom görülmüyor

İngiltere'de ülke genelinde yaklaşık 50 bin kişiye yapılan rastgele yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testlerine katılanlardan pozitif sonuca sahip olanların yüzde 72'si hiçbir belirtiye sahip olmadığını açıkladı. Bu nedenle, uzmanlar ülkede gerçek vaka sayısının resmi olarak 4 kat daha fazla olduğunu düşünüyor. Öte yandan, sonuçlar asemptomatik yayılmanın risklerini tekrar gündeme getirdi.

İngiltere Ulusal İstatistik tarafından sonuçları yayımlanan ve 50 bin kişinin katıldığı rastgele Koronavirüs testlerinde Covid-19'la enfekte olanların yüzde 72'sinin virüsü taşıdığından haberi olmadığı ve hiçbir semptom taşımadıkları aktarıldı.

NTV'nin haberine göre, ülke genelinde yapılan çalışmada antijen testi uygulandı. Antijen vücuda girdiğinde bağışıklık sistemi tarafından antikor üretimine yol açan yabancı moleküllere deniliyor. Bu sayede test uygulanan kişilerin daha önce Covid-19'la enfekte olup olmadıkları anlaşılabiliyor.

Hastaların sadece dörtte biri belirti gösteriyor

Ulusal İstatistik Ofisi, ülke genelinde yapılan testlerde katılımcılara, öksürük, ateş, tat ve koku kaybı gibi semptomlardan hangilerinin yaşadığının sorulduğunu ve sadece yüzde 28'in söz konusu belirtilerden en az birine sahip olduğunu açıkladığını bildirdi.

Uzmanlar, sonuçlara dayanarak ülkedeki gerçek vaka sayısının resmi olarak açıklanandan 4 kat daha fazla olduğunu düşünüyor. İngiltere'de şu ana kadar 320 bin 286 vaka ve 41 bin 381 virüs kaynaklı ölüm kaydedildi ve mayıs ayından bu yana günülük vaka artışı bin civarında seyrediyor. Ancak, araştırmaya göre ülkedeki günlük vaka artışı sayısı 4 bin dolaylarında olması gerekiyor.