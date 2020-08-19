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Koronavirüs

Covid-19 hastalarının neredeyse yüzde 75'inde hiç semptom görülmüyor

19 Ağustos 2020 17:26

İngiltere'de ülke genelinde yaklaşık 50 bin kişiye yapılan rastgele yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testlerine katılanlardan pozitif sonuca sahip olanların yüzde 72'si hiçbir belirtiye sahip olmadığını açıkladı. Bu nedenle, uzmanlar ülkede gerçek vaka sayısının resmi olarak 4 kat daha fazla olduğunu düşünüyor. Öte yandan, sonuçlar asemptomatik yayılmanın risklerini tekrar gündeme getirdi.

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