“Koronavirüs hastalarının devlete toplam tedavi maliyeti 3.7 milyar TL”

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek bugünkü köşesinde, bir yılı geride bırakan Koronavirüs’ün devlete maliyetine ilişkin araştırma yürüten Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak ve Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Simten Malhan’ın ortaya koyduğu verilere yer verdi.

Araştırmaya göre, Koronavirüs nedeniyle tedavi gören toplam 2 milyon 477 bin 463 kişinin teşhis, tanı ve tedavi masrafları toplamda 3.7 milyar lira olduğunu kaydeden Zeyrek, araştırmaya ilişkin köşesinde şu bilgileri paylaştı:

Araştırmada Mart 2020'den itibaren 11 ay boyunca devlet hastanelerinde ya da ayaktan tedavi gören 1056 hasta üzerinden elde edilen veriler, 12 aya uyarlanarak kullanılmış. Test, tanı, tedavi ve ilaç gibi direkt tıbbi maliyetler dikkate alınmış. 1056 hastanın yüzde 55'i erkek, yüzde 45'i kadınken, yüzde 15.4'ü yoğun bakımda yüzde 84.6'sı da serviste sağlık hizmeti almış.

Tedavi sürecini hastaların yüzde 6'sı belirtisiz, yüzde 17'si hafif, yüzde 41'i orta ve yüzde 36'sı da şiddetli geçirmiş. Şiddetli geçiren üç hastadan yaklaşık biri yoğun bakımlık olmuş.

Ayakta tedavinin maliyeti 405 lira

Bir korona hastası eğer ayaktan tedavi edilmişse devlete ortalama masrafı 405 lira olmuş. Ayaktan tedavi edilenlerin sayısı 2.22 milyon olduğundan toplam maliyet 900 milyon TL'yi bulmuş.

Yatarak tedavi edilenin maliyeti 10 bin 4 lira

Yatarak tedavi edilen bir hastanın ortalama maliyeti ise 10 bin 4 lira olmuş. 253 bin 118 kişi için de toplam maliyet 2.5 milyar lirayı bulmuş.

Bir de hipertansiyon, diyabet, astım, iskemik kalp rahatsızlığı ve kanser gibi eşlik eden hastalıkların maliyeti olmuş. Tedavi gören hastaların yüzde 43'ünün eşlik eden bir hastalığı varmış ve onların tedavi maliyeti 1.42 kat fazla olmuş.

Araştırma sırasında başka verilere de ulaşılmış. Örneğin hastaların ortalama tedavi süresi 9.1 gün olmuş. Kadınlarda bu süre 8.5 gün olurken erkeklerde 9.6 güne çıkmış. Tedavi süresinin en uzun olduğu hastalar yoğun bakım ve yoğun bakımda oksijen ihtiyacı olan hastalar olmuş.

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