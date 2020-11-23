"Koronavirüs hastalarına verilen ilaçlar kalp hasarına neden oluyor" iddiası Meclis gündemine taşındı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, evde karantinada yaşamını yitiren Koronavirüs hastalarını TBMM gündemine taşıdı. Verilen ilaçların “kalp hasarına” neden olduğu iddialarına dikkat çeken Tutdere, prospektüslerde bile “ilaç başlanmadan önce EKG kontrolü yapılmasının önerildiğini”, uygulamada ise risk durumunun gözetilmediğini savundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Tutdere, “Konya’da 75 yaşındaki Arife Zihinli karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu. Kayseri’de 66 yaşındaki Kâmil A. karantinaya alınan evinde ölü bulundu. Düzce’de 60 yaşındaki Muhsin Tınaz, Koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinaya alındığı evinde ölü bulundu. Gaziantep’te 10 gün önce korona testi negatif çıkmasına rağmen şüphe üzerine evinde karantinaya alınan 79 yaşındaki İsmail Donat ölü bulundu” dedi.

Hidroksiklorokin’in Covid-19 tedavisinde yeri olmadığının bütün dünyada anlaşıldığını ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da bu durumun kabul edildiğini kaydeden Tutdere, “Ülkemizde neden hâlâ ısrarla ve bilimsel gereklilikleri yerine getirilmeden kullanılmaktadır” diye sordu.

Tutdere’nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yönelttiği sorulardan bazıları şöyle:

“Marttan bu yana evde karantinaya alınan kaç yurttaşımız hayatını kaybetmiştir?

Evde veya hastanedeki ölümlerin, tedavi protokolündeki ilaçlarla bir ilgisi var mıdır?

Evde karantinaya alınan Covid-19 pozitif hastalarına ilaç verilirken, prospektüste belirtilen EKG kontrolü şartı, kullandığı başka ilaçlar var ise bunlarla etkileşim yapabileceği hususlarında çalışma yapılmış mıdır?”