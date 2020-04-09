Koronavirüs günlerinde Vogue İtalya'dan tarihi kapak: Sağlık çalışanları ve umut adına beyaz boş bir sayfa

Moda dergisi Vogue'un İtalya sayısı bu ay ilk kez beyaz boş bir sayfadan oluşan kapakla çıktı. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da çıkan derginin Nisan sayısı beyaz rengini seçerek salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarını ve 'karanlığın sonundaki ışığı' temsil etti.

Yeni tip Koronavirüs vakalarının 140 bine ulaştığı İtalya'da Vogue dergisi Nisan sayısını boş beyaz bir kapakla çıkardı. 100 yılı aşkın bir tarihi olan Vogue dergisi için bir ilk gerçekleşti. Derginin baş editörü Emanuele Farneti, "İnsanlar ölürken, doktorlar ve hemşireler hayatlarını tehlikeye atarken başka bir şeyden bahsetmek Vogue İtalya'nın DNA'sında olamaz" yazdı.

Farneti, bu sayıyı çıkarırken üç amaçları olduğunu açıkladı: "Pandemi sonrası hayatı kendimize acımadan hayal etmek, eve kapanmış sanatçılar topluluğunun yeni dünyada ne yaşadığına ilişkin bir kare yakalamak ve derginin tarihi boyunca ilk kez beyaz bir sayfadan oluşan kapak yapmak." Farneti beyaz sayfanın sağlık çalışanlarını ve umudu simgelediğini söyleyerek "Beyaz teslimiyet demek değildir, yeniden yazılmayı bekleyen bir sayfa demektir" dedi.

Vogue Italia'nın bu sayısında dünyanın önde gelen moda tasarımcıları evden çalışırken yaratıcılık süreçlerinin ne durumda olduğunu gösteren çizimlerini paylaştı.

Vogue dergisinin internet sitesinden Nisan sayısına internet üzerinden olarak ulaşılabilir.