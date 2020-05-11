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Koronavirüs

Koronavirüs günlerinde okula dönüş; Çin'de öğrenciler ateş ölçen bileklik takacak

Çin’de okullar kademeli olarak açılmaya başladı

11 Mayıs 2020 13:56

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde aşamalı olarak okulların açıldığı Çin'de öğrencilerden ateşlerini takip edecek bileklikler takmaları istenecek.

Global Times'ın aktardığı habere göre, okula dönen öğrenciler ateşlerini anlık olarak ölçecek bir bileklik takacak. Bileklikteki veriler, öğrencilerin aileleri ve okul yönetimiyle anlık olarak paylaşılacak. Pekin'de bazı okullarda deneme sürecinin başladığı uygulamada öğrencilerin derecelerinin 37,2’yi geçmesi durumunda bileklik öğretmene haber vererek polise bildirim yapılması söyleyecek.

Çin’de okullar son birkaç haftada kademeli olarak açılmaya başlamıştı. Okullarda her gün öğrencilerin ateşlerine bakılıyor, zorunlu olarak maske takılıyor ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediliyor.

 

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