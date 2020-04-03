Koronavirüs günlerinde çok kullanılıyor; House Party uygulaması güvenli mi?

Grup video sohbet uygulaması House Party, Koronavirüs günlerinde evlerine kapanan insanlar tarafından sıkça kullanılmaya başlandı. Öte yandan uygulamanın kişisel verileri tehlikeye atıp atmadığına yönelik tartışmalar da çıkmaya başladı.

Video konferans yöntemiyle arkadaşlarla görüşmeyi sağlayan ve birlikte sanal oyunların oynanabildiği House Party uygulamasına yönelik "Güvenli değil" uyarıları artmaya başladı. Uygulamanın kullanıldığında Netflix, eBay gibi başka uygulamaların şifrelerine erişilebildiğine ilişkin bir iddia ortaya atıldı. House Party'nin kurucuları ise iddiaları yalanlayarak yapılan "karalama kampanyasını" kanıtlayanlara 881 bin pound ödül vereceğini duyurdu.

House Party uygulamasının sahibi Epic Games şirketi de uygulamanın güvenliğinde herhangi bir açık bulunmadığını ve başka siteler için şifre toplamadığını savundu.

Siber güvenlik uzmanları da House Party uygulamasının başka uygulamalar için şifre 'çalmasının' pek mümkün olmadığını söyledi. Siber güvenlik uzmanı Christoph Hebeisen, "House Party ile ilgili iki tartışmalı konu var, biri kullanıcıların henüz uygulamanın nasıl çalıştığını ve gizlilik uygulamalarını bilmemeleri (Örneğin birilerinin konuşmaya anında girebilmesi gibi) ikincisi ise üçüncü parti servislerin House Party'nin için 'hacklenmesi'. Biz böyle bir şeyin gerçekleştiğine dair bulgu tespit etmedik" dedi.

House Party'nin kullanıcıların başka uygulamalarda kullandığı şifrelere erişebildiğine ilişkin henüz kanıt bulunamadı.