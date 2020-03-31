Koronavirüs günlerinde astronotlardan karantina tavsiyeleri: Günlük program yapın, kendinize zaman ve alan ayırın

Koronavirüs salgınına karşı uygulanan karantina tedbirleri nedeniyle dünya genelinde birçok ülkede milyonlarca insanı kapalı alanlarda, sosyal temastan uzak yaşamaya alışmaya çalışıyor.

Aylarca dünyadan uzakta, kısıtlı alanlarda, uzayda görev yapan astronotlar, karantina günlerinin getirdiği yenilik ve sıkıntılarla başa çıkabilmek için tavsiyelerde bulundu.

Avrupa'da en uzun süredir karantina tedbirlerinin uygulandığı ülke olan İtalya'da, astronotların tecrübelerine başvurulmaya başlandı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan İtalyan astronotlar Samantha Cristoforetti ve Paolo Nespoli'nin karantina tavsiyeleri televizyon kanalları ve gazetelerde yayımlandı.

Uzayda 313 gün geçiren Avrupa Uzay Ajansı astronotu Paolo Nespoli, Corriere della Sera gazetesine verdiği mülakatta tecrübelerini ve tavsiyelerini paylaştı.

Nespoli, "Evde karantina altında aklımızı yitirmememiz için uzman tavsiyesi verir misiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Günlük bir program yapmak çok önemli, günün kendi kendine geçmesine izin vermeyin, uyanma saatinizi sürekli daha geçe kaydırmayın. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) lüksümüz, sizin için her şeyi planlayan birilerinin olmasıydı, biz yalnızca üzerimize düşen görevi yerine getiriyorduk. Burada Dünya'da ise kendi planınızı kendiniz yapmalısınız.

"Sabahtan geceye kadar kendinizi meşgul edecek şeyler bulun: evden çalışanlar için bu çalışmak olabilir, yemek hazırlamak, bir odayı temizlemek, çamaşır yıkamak, evi toparlamak olabilir."

Paolo Nespoli, hayatını kaybeden Covid-19 hastalarının sevdiklerine veda etme şansı bulamamasının yarattığı acıyı anladığını da söyledi ve "Annem öldüğünde ben uzaydaydım, o yüzden bu hissi anlayabiliyorum. Ama sonuçta esas trajedi, sizin o anda orada olamamanız değil, hayatını kaybeden insanların artık burada olmaması" dedi.

'Uzayda, telefon kabini kadar bir oda kullanıyorduk'

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık 200 gün geçiren astronot Samantha Cristoforetti de SkyTg24 kanalında yayımlanan videosunda, aynı evde yaşayan insanların kendilerine özel zaman ve alan ayırması gerektiğini söyledi:

"Başka insanlarla aynı mekanda yaşamı iyi yönetebilmek için herkesin yalnız kalabileceği bir alan bulması önemli. Küçük evlerde yaşayanlar için bu çok kolay olmayabilir ama biraz çabayla çözüm bulunabilir.

"Biz Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir telefon kabininden çok az daha büyük bir odayı kullanıyorduk. Bu alanın farklı gün ya da saatlerde farklı kişilerce kullanımı organize edilebilir."

Cristoforetti, bu dönemi "yeni bir normallik ya da bir misyon gibi" düşünmeyi de önerdi.

'Riskleri bilin, hedef belirleyin'

3 kez uzay yolculuğu yapan Kanadalı emekli astronot Chris Hadfield da hem bu görevleri süresince hem de uzay yolculuğuna hazırlanma aşamasındaki tecrit döneminde elde ettiği tecrübelere dayanarak tavsiyelerini bir video ile anlattı:

"Gerçek risklerin farkında olun. Güvenilir kaynaklardan, sizin, ailenizin, dostlarınızın, sevdiklerinizin karşı karşıya olduğu gerçek riskleri öğrenin. Kendinize hedef belirleyin. Bu akşamüstü, bu hafta, gelecek ay neyi halletmek istediğinizi düşünün.

"Sizi kısıtlayan şeyleri, maddi kaynaklarınızı, yükümlülüklerinizi de hesaba katın. Bunları yaptıktan sonra eyleme geçin. Bir şeyler yapın. Daha önce yaptığınız şeyler olması şart değil. Ailenizle ilgilenin, yeni bir projeye başlayın, gitar çalmayı öğrenin, yeni bir dil öğrenin, kitap okuyun, yazın, yaratın."