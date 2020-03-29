Koronavirüs | Güney Afrika'da market önünde biriken kalabalığa plastik mermiyle müdahale

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Yeni tip Koronavirüs vakalarının bini aştığı Güney Afrika'da salgınla yetersiz sağlık sistemi koşullarında mücadele edilemeyeceği için sıkı tedbirler uygulanıyor. Johannesburg kentinde, polis bir marketin önünde oluşan kalabalığa plastik mermi ile müdahale etti.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın 21 günlük sıkı tedbirler açıklamasından bir gün sonra Johannesburg kentinde bir marketin önünde oluşan kalabalık polis tarafından plastik mermiyle dağıtıldı.

Güney Afrika'da şu ana kadar bin 100 Koronavirüs vakası görüldü. Afrika kıtasında şu ana kadar görülen vaka sayısı ise 3 bin 924 oldu.

Sağlık sistemlerinde sıkıntılar yaşanan Afrika ülkeleri hastanelik olan hasta sayısını kontrol altına almak için sıkı tedbirler alıyor.