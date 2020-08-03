Koronavirüs Görev Gücü'nden Dr. Birx: ABD salgınla mücadelede yeni aşamaya geçti; kırsalda da şehirlerde olduğu kadar vaka var

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Beyaz Saray Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü'nden Dr. Deborah Birx, ABD'nin pandemiyle mücadelede yeni bir aşamaya geçtiğini çünkü artık virüsün geçen aylara kıyasla çok daha geniş bir alana yayıldığını ifade etti.

CNN'e Konuk olan Birx, "Bugün gördüğümüz durum Mart ve Nisan'da olandan farklı. Virüs çok geniş alana yayılmış durumda. Kırsal bölgelerde de şehirlerde olduğu kadar vaka var" dedi.

ABD'deki salgının ilk aylarında vakalar çok yoğunluklu olarak büyük şehirlerde görülmüş, kırsal kasabalara virüs çoğunlukla taşınmamıştı. Birx, mevcut durumun böyle olmadığını ifade etti.

Dr. Birx, virüsün görüldüğü kırsal bölgelerde yaşayanların evlerinde yaşlı bireyler bulunuyorsa evde de maske takmaları gerektiğini bildirdi.

Pandemiden en ağır şekilde etkilenen ülke olan ABD'de şu ana kadar 4 milyon 800 binden fazla vaka görüldü ve yaklaşık 160 bin kişi hayatını kaybetti.