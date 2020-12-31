Her sene yeni yılı karşılamak için gerçekleştirilen toplu etkinlikler, bu sene Koronavirüs nedeniyle yapılmayacak. Koronavirüs gölgesindeki yılbaşı kutlamalarında evde kalabalık toplanmalara izin verilmeyecek, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması kaç gün olacak?

Yılbaşı tedbirleri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında açıklanmıştı. Ülke genelinde 31 Aralık Perşembe günü 21.00 itibari ile 1,2,3 Ocak günleri toplamda 3 buçuk gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yılbaşı yasağında nereler açık olacak?

Hafta sonu kısıtlamalarındaki benzer uygulamalar yılbaşı yasağında da geçerli olacak. Kısıtlamanın olduğu 1 Ocak 2021 Cuma Resmi tatil günü ve 2 ile 3 Ocak’ta market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları belirli saatlerde satış yapabilecek. Vatandaşlar kendilerine en yakın market ve dükkanlara giderek ihtiyaçlarını belirtilen saatler arasında karşılayabilecekler.

Otellerde kutlama yapılmasına, evlerde kalabalık toplanmalara izin verilmeyecek

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında otellerde kutlama yapılmasına izin verilmeyecek, evde kalabalık toplanmalar yasak.

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