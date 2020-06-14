Koronavirüs gölgesinde ilk merkezi sınav; adaylara dezenfektan, maske ve ıslak mendil dağıtıldı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde yapılan ilk kapsamlı sınav olan Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı önlemler dahilinde başladı. Sınavdan önce dezenfekte edilen okullara adaylar ve görevliler dışında kimse alınmadı; adaylara dezenfektan, maske ve ıslak mendil dağıtıldı.

Salgın nedeniyle ertelenen Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), normalleşme sürecinin ardından ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla gerçekleşiyor.

Okullara erken saatlerde gelen adaylar binalara maskesiz alınmazken, giriş kısmına dezenfektan, maske ve ıslak mendil konuldu.

Çekilen şeritlerle sosyal mesafe kuralına göre bekleyen öğrenciler, ellerini dezenfekte edip, maskesini taktıktan sonra görevliler tarafından aranarak içeri alındı. 10.15’te başlayan sınav için girişler 15 dakika öncesinden kapatıldı.

Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapıldı.