Koronavirüs | Fransa Başbakanı: Nisan'ın ilk 15 günü, geçen 15 günden daha zor olacak

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Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Phillipe, "Mücadele yeni başlıyor. Nisan ayının ilk 15 günü, geçen 15 günden daha zor olacak." dedi.

Sağlık Bakanı Olivier Veran ile birlikte bir basın toplantısında konuşan Phillipe, "Fransa, son yüzyılda daha önce benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya" ifadesini kullandı. Dünyanın neredeyse yarısının evine kapandığını hatırlatan Phillipe, Nisan ayının ilk 15 günü, geçen 15 günden daha zor olacak." dedi.

Phillipe, lkede salgınla daha etkili şekilde mücadele etmek için Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışında tıp fakültelerinden mezun olan doktorlara da başvuracaklarını kaydetti.

Bir milyardan fazla maske sipariş verildi

Sağlık Bakanı Veran da yoğun bakımlardaki yatak sayısını 5 binden 10 bine çıkardıklarını, hedefin 14 bine ulaşmak olduğunu belirtti. Ülkede sağlık personelinin maske yetersizliği nedeniyle üretimi artırdıklarını ifade eden Veran, bir milyardan fazla maske sipariş ettiklerini anlattı.

Veran, günde yaptıkları virüs testlerinin sayısını gelecek haftaya kadar 30 bine, haziran ayına kadar da 100 bine çıkaracaklarını söyledi.

Fransa'da son verilere göre yeni tip Koronavirüs vakası 38 bini aştı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 314 olarak kaydedildi.