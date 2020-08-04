Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı getirildi

Filipinler'de koronavirüs vakalarının artması üzerine on milyonlarca kişi yeniden evlerine kapandı.

Manila ve Luzon Adaları çevresindeki dört vilayette iki hafta boyunca sokağa çıkmak yasaklandı.

Ülkedeki katı sokağa çıkma kısıtlamaları uygulamaları Haziran ayında kaldırılmıştı.

Hastaneler artan koronavirüs vakaları için gerekli tedavi imkanlarını sağlamakta zorlanıyordu. Vaka sayıları önceki döneme kıyasla beş kat artarak 100 bini geçti.

Yeni sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında halk yalnızca zaruri gıda ihtiyaçlarını karşılamak ve egzersiz yapmak için evden çıkabilecek. Toplu taşıma durduruldu ve ülke içinde uçuş seferleri askıya aslındı. Restoranlar da yalnızca paket servisi için açık olacak.

80 tıp derneği çağrı yapmıştı

Ülkedeki 80 tıp derneği Cumartesi günü Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye, virüsün yayılma hızının yavaşlatılması için sokağa çıkma kısıtlamalarını artırması çağrısında bulunmuştu.

Filipinlerde Pazar günü 5 bin 32 yeni vaka görüldü. Bazı bölgelerde hasta kapasiteleri dolan hastanelerin yeni vaka teşhisi konanları tedaviye alamadıkları bildirildi.

Doktorlar, yeni kısıtlamaların sağlık çalışanlarının üzerindeki baskıyı da hafifleteceğini söylüyor.

Uygulama, Salı günü yürürlüğe girmeden yalnızca 24 saat önce duyuruldu. Birçok kişi toplu taşımanın durdurulmasıyla başkentten evlerine dönemedi.

Manila'da halk yalnızca zaruri gıda alışverişi ve egzersiz için dışarı çıkabilecek





Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan 36 yaşındaki inşaat işçisi Ruel Damaso, "Param bitti. Havaalanından çıkamıyoruz çünkü burada hiç akrabamız yok" dedi. Damaso, güney şehri Zamboanga'ya dönmeye çalıştığını söyledi.

Manila'nın farklı bölgelerinde halkın yeniden evlere kapanmadan önce gıda stokladığı görüldü.

Ülkede Mart ayı ortasından Mayıs ayına kadar uygulanan sokağa çıkma yasakları dünya genelinde en uzun süren yasak dönemi olmuştu.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Filipinler'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 104.