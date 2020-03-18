Koronavirüs | Facebook, evden çalışacak personele 1000 dolar destek verecek

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ofislerini geçici süre ile kapatma kararı alan Facebook, evden çalışmalarını istediği çalışanlarına gerekli ihtiyaçlarını karşılamaları için 1000 dolar ödeyeceğini duyurdu

Bloomberg'de yer alan habere göre, Koronavirüs salgını pek çok şirketin evden çalışma sistemine geçmesine neden oldu. Bu şirketlerden birisi olan Facebook, evden çalışma modeline geçen çalışanlarına 100 dolar bonus verme kararı verdi.



Söz konusu kararı şirket içi yazışma ile Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg duyurdu. 45 bin çalışanı olan Facebook bu ödemeyi sadece tam zamanlı çalışanlarına yapacak.



Temizlik görevlisi ve kafeterya çalışanı gibi yarı zamanlı çalışanlar bu ödemeden muaf olacak.



Facebook, 13 Mart tarihinde çalışanlarının evden çalışmalarını istediğini açıklamıştı.