Koronavirüs evcil hayvanlardan bulaşır mı?

Hong Kong’da koronavirüs nedeniyle ilk köpek ölümünün gerçekleştiği haberleri üzerine İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO) bir açıklama yaptı. Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi gerektiği, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası yetkili kuruluşların bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalara dayanarak koronavirüsün evcil hayvanlardan insanlara veya hayvandan hayvana geçtiğine dair herhangi bir veri olmadığını önemle bildirdiği vurgulandı.

Oluşan bilgi kirliliği nedeniyle kendilerine vatandaşlardan gelen soruların arttığını belirten İVHO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, yeni tip Koronavirüs yönünden evcil hayvan kaynaklı bir risk olmadığını söyledi. Arslan, "Dünya Sağlık Örgütü yeni virüsün insanlara ilk olarak bir yabani hayvan kaynağından bulaştığının tahmin edildiğini, ancak takip eden vakalarda sadece insandan insana bulaşma görüldüğünü bildirmektedir. Açıklamada, şimdiye kadar, evcil hayvanların hastalığı yayabileceğine dair bir kanıt bulunamamıştır" dedi.

Tüm zoonoz (hayvandan insana geçen) hastalıklar için kişisel temizlik ve sağlık önlemlerine gerek olduğunu hatırlatan Arslan, ellerin sık sık yıkanması, hayvanların kaldığı yerlerin hijyenik açıdan temiz tutulması, Korona pozitif olan insanların mümkün olduğunca hayvanlardan uzak durması tavsiyelerinde bulundu. Prof. Dr. Murat Arslan sözlerini "Çeşitli iletişim araçlarıyla yapılan gerçek dışı söylemlere kulak asmadan, yetkili kurumların açıklamalarını dikkatle izleyiniz. Sizin ve dostunuzun sağlığı için temel hijyen ve korunma kurallarına uyunuz" şeklinde tamamladı.