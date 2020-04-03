Koronavirüs | Eski ekonomi bakanı Ufuk Söylemez: Döviz garantili borçlar ödenmesin yasal süreç başlatılsın

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri kapsamında bugüne kadar pek çok proje çerçevesinde döviz üzerinden sözleşmeler yapıldı. Havaalanı, köprü, otoyol, şehir hastaneleri gibi pek çok projede ilgili şirketlerle yapılan 20-25 yıllık bu sözleşmelerin birçoğu bugüne kadar beklenen geçiş, yolcu, araç veya hasta sayısını karşılayamadı. Ancak Hazine gerçekleşmeyen bu garantiler nedeniyle döviz üzerinden taahhüdünü ödemek durumunda.

Hazine garantili projeler Koronavirüs salgını nedeniyle devletin sırtına daha da büyük bir yük yüklerken, bu paraların ödenmemesi çağrıları yapılıyor. Eski ekonomi bakanlarından Ufuk Söylemez, “Bunun hukuki altyapısı var. Siyasi iktidarın daha fazla gecikmeden Borçlar Kanunu'nda yer alan ‘aşırı ifa güçlüğü' maddesini işleterek hukuki süreci başlatması gerekiyor” dedi.

6 Mart 1996 - 30 Haziran 1997 tarihleri arasında Türkiye Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olan Ufuk Söylemez Hazine'nin sözleşmelerde yer alan garanti ödemelerini yapmamak için harekete geçmesi ile ilgili olarak, “Bu devletin sözünden cayması anlamına gelmez çünkü tüm dünya ekonomisi ağır kriz koşulları ile yüz yüze. Fedakarlığın işini kaybeden yoksul halk kesimlerinden beklenmesi yerine hukuki olarak ilgili firmalarla uzlaşmanın öncelikle tercih edilerek hayata geçirilmesi gerek” ifadelerini kullandı.