Koronavirüs'e yakalanan Şener Şen'in hastanede tedavisi sürüyor: Solunum desteği almıyor, her şey normal seyrediyor

Koronavirüs’e yakalanan Şener Şen’in tedavisi devam ediyor. 78 yaşındaki usta oyuncu, dört gün önce Covid-19 belirtileri nedeniyle hastaneye başvurdu.

Nazal Kanül ile oksijen tedavisi gören Şen’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, Solunum desteğine ihtiyaç duymayan ve normal odada kalan oyuncunun menajeri Gülden Avşaroğlu, “Hastanede tedavisi devam ediyor. Her şey normal seyrediyor” dedi. 10 gün karantina süreci devam edecek olan Şener Şen’in yanında kızı Bengü Şen kalıyor.