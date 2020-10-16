Koronavirüs'e yakalanan Ronaldo'nun kardeşi: Virüs en büyük sahtekârlık, Ronaldo insanları uyandıracak kişi

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kardeşi Katia Aveiro, salgının "hayatında gördüğü en büyük sahtekârlık" olduğunu söyledi. Aveiro, Ronaldo'nun "insanları uyandıracak kişi, Tanrı'nın elçisi" olduğunu ekledi.

Koronavirüs'e yakalanan Ronaldo, semptom göstermediğini ve hastalığı rahat atlattığını söyledi. Ancak Ronaldo'nun kız kardeşi Aveiro, Koronavirüs'ü "hayatında gördüğü en büyük sahtekârlık" olarak nitelediği ilginç bir açıklama yaptı.

Instagram'da paylaşım yapan Aveiro, "Christiano Ronaldo, dünyayı uyandıracak kişiyse, onun gerçekten Tanrı'nın elçisi olduğunu söylemeliyim. Teşekkürler" yazdı.

Aveiro sözlerine şöyle devam etti: "Binlerce insanın bu pandemiye, testlere, kısıtlamalara inanan bir çok insanın benim gibi bunun en büyük sahtekârlık olduğunu gördüğünü düşünüyorum. Birileri gözlerinizi açsın"