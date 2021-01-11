Koronavirüs'e yakalanan Okan Karacan hastaneye kaldırıldı: Durumum ağırlaştı

Koronavirüs'e yakalanan oyuncu Okan Karacan hastaneye kaldırıldı. Karacan, "Son 3 gündür karantinadaydım. Ama durumum ağırlaşınca tedavim hastanede devam edecek" dedi.

Üç gündür evde tedavi olan ünlü oyuncu Karacan'ın durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren 44 yaşındaki Karacan; "Sevgili dostlar Covid-19 tedavim için hastaneye sevk edildim. Son 3 gündür karantinadaydım. Ama durumum ağırlaşınca tedavim hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın" açıklamasını yaptı.

Ünlü sunucu ve oyuncu Okan Karacan yıllardır şikayetçi olduğu fazla kilolarından bir yıl içerisinde kurtulmuştu. 2016'da mide küçültme ameliyatı olan Karacan 1 yılda tam 60 kilo vermişti.