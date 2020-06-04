Koronavirüs'e yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı

İstanbul'da 3 gün önce Covid-19 testi yaptıran ve sonucu çıkmadan dün Diyarbakır'a doğru otobüsle yola çıkan Süreyya Ç., yoldayken hastaneden gelen telefonla Koronavirüs testi sonucunun pozitif olduğunu öğrenişti.

Süreyya Ç., durumu muavine bildirdi. Bunun üzerine otobüs şoförü Süreyya Ç.'yi otobüsle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bıraktı. Süreyya Ç. otobüsten inerken, muavin Zafer Demir de valizini taşırken kendisine yardım etti.

Testi pozitif çıkan kadın karantinaya alındı

Süreyya Ç. o sırada eldiven ve maske takmayan Demir'i, kendisiyle ilgilendiği için alnından öpüp, 50 TL para verdi. Süreyya Ç. hastanede karantinaya alındı.

Tekrar Diyarbakır'a doğru yola çıkan otobüs de durumun emniyet ekiplerine bildirilmesinin ardından Bolu'da durduruldu.

Otobüs Bolu'da durduruldu

Dün akşam saatlerinde Bolu'da durdurulan otobüstekiler, Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi'ne getirildi.

Otobüste bulunan 5'i çocuk 27 yolcu ile 3 personele, otobüsten sırayla indirilerek Koronavirüs testi yapıldı. Otobüstekiler, daha sonra yollarına devam etti.

Süreyya Ç.'nin alnından öptüğü muavin Zafer Demir ve otobüstekilerin Koronavirüs testlerinin sonucu negatif çıktı. Testlerin sonuçları otobüstekilerin bulundukları illerdeki Sağlık Müdürlüklerine gönderildi. (DHA)

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