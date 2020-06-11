Koronavirüs'e yakalanan iki kuaför 140 kişiyle temas etti, herkesin maske taktığı salonda kimsede hastalık görülmedi

ABD'de iki kuaför Covid-19'a yakalandıkları halde 140 müşteriye hizmet verdi. Herkesin maske ve sosyal mesafe önlemlerine dikkat ettiği salonda kuaförlerin Covid-19'a yakalandığının ortaya çıkmasından sonra temas ettikleri 140 müşteri ve 7 personel gözetim altına alındı. 46 kişi test olup sonucu negatif çıkarken kalanları da 14 günlük izolasyon sürecinde Covid-19 semptomu göstermedi.

CNN'in aktardığı habere göre, ABD'nin Missouri eyaletinde yaşanan olayda bir salonda çalışan iki kuaförde de yeni tip Koronavirüs tespit edildi. Hasta oldukları süre içinde 8 gün çalışmaya giden iki kuaför toplamda 140 müşteriye hizmet verdi ve 7 personelle de temasta bulundu.

Salon Covid-19 döneminde açıldıktan sonra müşterilerin takip edilmesi, maske takılması ve sosyal mesafe konusunda ciddi önlemler aldı. İki kuaförün Covid-19'a yakalanmasının ardından 140 müşteri ve 7 personel takibe alındı. Takibin sonucunda test olan 46 kişinin sonucu negatif çıktı. Kalan kişiler ise hastalığın kuluçka süresi olan 14 gün boyunca kendilerini izole ettiler ve hiç biri semptom göstermedi.

Bölge sağlık müdürü Dr. Clay Goddard, "Yaşanan olay Covid-19'un önlenmesinde maske takılmasının önemine ışık tutuyor. Kuaförde takılan maskelerin türü ve başka ne çeşit önlemler alındığı konusunda sıkı araştırma yapıyoruz" dedi. Goddard, maske ve sosyal mesafenin dışında temas takibinin de çok önemli olduğunu söyledi.