Koronavirüs'e yakalanan genç oyuncu, günbegün neler yaşadığını anlattı

Frozen 2 adlı filmde rol alan Rachel Matthews, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Genç oyuncu beş gün boyunca neler yaşadığını da gün gün anlattı.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan Koronavirüs'e yakalanan ünlülerin sayısı her geçen gün artıyor.



Son olarak Frozen 2 adlı filmde rol alan 26 yaşındaki Rachel Matthews, Koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Matthews, sosyal medya hesabından gün gün neler yaşadığını da anlattı

Birinci gün: Boğaz ağrısı, yorgunluk ve baş ağrısı.



İkinci gün: Hafif ateş, korkunç vücut ağrıları, üşüme, akciğerimde yoğun bir ağrı. Kuru öksürük başladı. İştahım yok.



Üçüncü gün: Ateş yok, yoğun vücut ağrıları, akciğerlerim kötüleşti, kuru öksürük, nefes darlığı, aşırı yorgunluk ve iştahım yok.



Dördüncü gün: Semptomlar daha hafif hale dönüştü. Ancak nefes darlığı var. Ayrıca bazen koku ve lezzet duyumu kaybediyorum. Hala iştahım yok.



Beşinci gün: Her şey az ya da çok aynı. Daha fazla kendim gibi hissediyorum. Nefes darlığı, iştahsızlık, yorgunluk, tat ve koku alamama devam ediyor.



Rachel Matthews, bu tür belirtiler hissettiği halde test yaptırma imkânı bulamayanlara da kendilerini sanki testleri pozitif sonuç vermiş gibi tedavi etmelerini ve karantinaya girmelerini önerdi.



Matthews, bol bol su içmeleri gerektiğini de anlattı.