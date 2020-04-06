Koronavirüs'e yakalanan Esra Balamir hastalık sürecini anlattı

Geçtiğimiz günlerde Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Esra Balamir, yaşadığı süreci anlattı. 18 boyunca hiç evden çıkmadığını söyleyen Balamir, " Eve kimseyi çağırmadım ama yine de geldi bizi buldu. İnsanların rahatlığını anlayamıyorum. Her sabah daha iyi uyanıyorum. Burnumda tıkanıklık vardı şimdi daha rahat nefes alıyorum. 2 gün sonra test yapıldığında negatif çıkacak diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Balamir, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına telefonla bağlandı ve süreci anlattı. Balamir şunları söyledi: "Aslında kendimi grip zannettim, gripteki bulgular vardı. İki, üç gün öyle dolaştım arkadaşımın daha çok ateşi çıktı bana göre. Test yaptılar ‘iki güne çıkacak’ dediler. Arkadaşımın testi pozitif çıkınca ilçe sağlık ile iletişime geçtik bize geldiler, ‘evden çıkmayın’ dediler.