Koronavirüs'e yakalanan eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve eşi Hülya Kocadon yoğun bakıma kaldırıldı

Koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine evlerinde karantinaya alınan eski Bodrum Belediyesi Başkanı Mehmet Kocadon ile eşi Hülya Kocadon, oksijen değerlerinin düşmesi üzerine hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alındı.

Mehmet Kocadon, Hülya Kocadon ile çocukları Zeynep Kocadon ve İpek Kocadon'un geçen hafta yapılan Koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Evlerinde karantinaya alınan Kocadon ailesinin yapılan kontrollerinde Mehmet Kocadon ve eşi Hülya Kocadon oksijen değerlerinde düşme olduğu belirlendi. Tedavilerinin hastanede devam etmesi uygun bulunan çift, ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. (DHA)