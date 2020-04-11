New York’ta yaşayan ve Koronavirüs'e yakalanan Demet Sağıroğlu, son durumu hakkında bilgi verdi.
Demet Sağıroğlu, "New York’ta durumlar kötü. Ben de 10 gündür hastayım. Çevremizde birçok kişinin testi maalesef pozitif çıktı. Yüksek ateş hariç bütün belirtilerigeçiriyorum. 4-5 günü ağır geçirdikten sonra, iyileşme dönemine girdim. Biraz halsizim. Kendinize ve kıymet verdiklerinize iyi davranın. Çok sevgiler güzel ailem, kardeşlerim, tanıdıklarım, tanımadıklarım" sözleriyel Koronavirüs'e yakalandığını duyurmuştu.