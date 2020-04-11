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Magazin

Koronavirüs'e yakalanan Demet Sağıroğlu son durumu hakkında bilgi verdi

11 Nisan 2020 13:46

New York’ta yaşayan ve Koronavirüs'e yakalanan Demet Sağıroğlu, son durumu hakkında bilgi verdi.

Demet Sağıroğlu, "New York’ta durumlar kötü. Ben de 10 gündür hastayım. Çevremizde birçok kişinin testi maalesef pozitif çıktı. Yüksek ateş hariç bütün belirtilerigeçiriyorum. 4-5 günü ağır geçirdikten sonra, iyileşme dönemine girdim. Biraz halsizim. Kendinize ve kıymet verdiklerinize iyi davranın. Çok sevgiler güzel ailem, kardeşlerim, tanıdıklarım, tanımadıklarım" sözleriyel Koronavirüs'e yakalandığını duyurmuştu.

Son durumu hakkında bilgi veren sanatçı iyileştiğini açıklayarak, "Ben iyileştim arkadaşlar. Ateş, kanlı öksürme, titreme ve ishal haricinde tüm belirtileri yaşadım ve şimdi iyiyim. Darısı tüm hastaların, şifa bekleyenlerin başına. Destekleriniz ve mesajlarınız için ayrıca hepinize teşekkür ederim. Sizi seviyorum" dedi

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