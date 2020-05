"Koronavirüs'e yakalanan 5 kişiden 4’ünde hiç belirti yok; virüs, sanılandan daha uzun süredir dolaşımda"

Aralık 2019’da ortaya çıkan Koronavirüs, kısa sürede küresel salgın haline dönüştü. Çin’de yapılan yeni bir araştırma bilim dergisi British Medical Journal’da yayımlandı. Söz konusu çalışma, 1 Nisan itibarıyla Çin’de tespit edilen 166 yeni vakayı baz aldı. Bu vakalardan 130’unda hastalığa ilişkin hiçbir belirti görülmediği vurgulandı.

Her 5 vakadan 4'ünde hiç semptom görülmemesinin hastalığın yayılmasında kritik bir rol oynadığı belirtilirken, çalışmayı yorumlayan Oxford Üniversitesi’nden Tom Jefferson sonuçların çok önemli olduğunu söyledi.

Jefferson, “Henüz elde edilen örnekler çok az ancak daha çok veri ulaşılabilir olacak. Bu vakaların nasıl tanımlandığı da şu an için belirsiz. Eğer çalışmanın genellenebilir olduğunu kabul edersek, virüs şu an her yerde olmalı” dedi.

Jefferson, Koronavirüs'ün sanılandan daha uzun süredir dolaşım halinde olduğunu ve çok sayıda insanın buna maruz kaldığını savundu.