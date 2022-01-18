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Koronavirüs

Koronavirüs’e yakalanan 18 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti

Gülmez, hastanede Covid-19 tedavisi görüyordu

18 Ocak 2022 10:38

Yalova’da 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Yalova Esvet Sabri Aytaşman Özel Eğitim Meslek Okulu 12.sınıf öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, Covid-19 nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Gülmez, 18 yaşında hayatını kaybetti.

Gazeteci Gökhan Gülmez’in kızı olan Gülmez'in cenazesi bugün öğle namazı sonrasında Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında defnedilecek. (İHA)

Doğa Ayşe Gülmezkoronavirüs
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