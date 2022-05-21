Koronavirüs'e karşı zencefilli-cevizli Covid-19 şurubu geliştirildi: Sağlık Bakanlığı ve TÜBİTAK inceliyor

Koronavirüs'e karşı zencefil ve ceviz etken maddeli şurup geliştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca onaylanan ve TÜBİTAK tarafından incelemeye alınan şurubun, virüsün etkilerini 31 saat geciktirdiği ve azalttığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı’nca da incelemeye alınan şurubun onaylanması halinde, ürün takviye edici gıdadan ilaç aşamasına geçeceği ifade edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Endüstri Mühendisi, Ar-Ge Uzmanı Ziya Can Koçak ve ekibinin normal beslenmeyi takviye amacıyla geliştirdiği zencefil ve ceviz etken maddeli Şurup, 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı’nca onaylandı. Ancak Ar-Ge çalışmalarının ardından, şurubun bütün zararlı bakteri ve virüslere karşı geniş etkili olabileceği görüldü. Şurup numunesi, araştırmalar ve görüşmeler sonrasında TÜBİTAK MAM’a teslim edildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Ziya Can Koçak, şunları kaydetti:

"Sitotoksisite testlerinden 2020’de başarıyla geçen ilaç adayımız, çağımızın en büyük salgını COVID-19 için test edildi. İlacın, virüsün etkisini 31 saat geciktirdiği ve azalttığı görüldü. Test sonuçları son derece olumlu.

COVID-19 ve mutasyonları ile ilgili aşıdan sonra, ilaç alanında dünya çapında bu başarıyı yakalamış en ciddi ve etkili tek sıvı ilaç buluşu da yine biz Türklere nasip oldu. En kısa zamanda Konya Selçuk Üniversitesi bünyesinde bulunan Üniversite hastanesinde ilaçlarımızın FAZ 1 hızlı geçiş FAZ 3 çalışmalarına (insan üzerinde çalışmalar) özellikle COVID-19 ve bütün mutasyonları ile birlikte diğer bütün enfeksiyon hatta kanser alanlarında başlanacak."