"Koronavirüs'e karşı ortak havlu kullanmayın"

Doktorlar, Koronavirüs'ün gözden bulaşmasının mümkün olduğunu söylüyor. Konu ile ilgili bilgiler veren Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Karaarslan, gözden bulaşın şeffaf gözlük kullanımıyla önlenebileceğini belirtirken, ortak havlu kullanılmaması yönünde de uyarıda bulundu.

Daha çok damlacık yoluyla bulaşan Koronavirüs, gözde aşırı sulanma, kızarıklık, yanma, batma ve nadiren çapaklanma ile belirti gösterebiliyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Karaarslan, gözyaşı salgısında bulunan yoğun miktardaki Koronavirüs'ün buharlaşma ya da ellerin göz ile teması sonucu bulaşmaya neden olduğunu kaydetti. Karaaslan, riski durumlarda gözden bulaşı engellemek için şeffaf gözlük kullanılabileceğini de belirtti.

"Ellerinizle gözünüze dokunmayın"

Gözden bulaşmadan korunmak için yapılması gerekenleri anlatan Karaarslan, “Vatandaşın birinci dikkat edeceği husus, esas olarak elimizi gözümüze çok götürmememiz. Diğer bir önlemli nokta ise havlu kullanımı. Enfekte olan birisinin evde izole dahi olsa kullandığı ve gözyaşının bulaştığı havluyu bir başka kişi kendi yüzüne sürecek olursa gözden göze enfeksiyon bulaşabilir” dedi.

Muayene sırasında şüphelendiği bir hastanın da pozitif çıktığını söyleyen Doç. Dr. Karaarslan, “Bir hastam tek bir gözde aşırı sulanma ile gelmişti. Göz ile ilgili yapılan tüm testler doğal ve normal çıktı. Fakat aşırı bir sulanma vardı ve hastanın genel durumunda aşırı bir halsizlik, yorgunluk, solgunlukla beraber kuru öksürüğü vardı. Şüphelerimizin doğrultusunda hastayı PCR testi için ilgili merkeze yönlendirdim. Test sonucu pozitif çıktı.” diye konuştu.