Koronavirüs'e karşı önleyici özelliği var dedi, doğal sabunları Çin'e gönderdi

Mardin'de sabun üreticisi Şehmus Özdener, Koronavirüs'e karşı önleyici özelliği bulunduğu öne sürülen 6 çeşit doğal sabunu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e gönderdi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde büyük korkuya neden olan Koronavirüs'e karşı dünya ülkeleri çaresiz kalırken, Mardinli sabun üreticisi Şehmus Özdener, ürettiği doğal sabunların virüse karşı önleme etkisi bulunduğunu iddia etti. Özdener, bıttım, badem, defne ve lavanta sabunlardan oluşan paketi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e iletilmek üzere Çin Ankara Büyükelçiliği'ne kargo ile gönderdi.

Ürettikleri doğal sabunların gribal enfeksiyonlardan, cilt temizliğine kadar her türlü mikrop ve virüslere karşı temizleyici özelliği bulunduğunu belirten Özdener, "Kimyager olduğum için sabun konusunda önemli çalışmalar yapıyorum. Ürettiğimiz bıttım, badem ve lavanta sabunu virüse karşı etkili olacağına inanıyorum. Enfeksiyonlardan korunma birinci önlem, bulaşıcı zincirinin kırılmasında fayda sağlıyor. Umarım Mardin sabunları Çin halkına bir fayda sağlar" dedi. (İHA)