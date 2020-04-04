Koronavirüs'e karşı karantina uygulamayan İsveç'te halk güneşli havanın keyfini çıkardı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı karantina uygulanmayan İsveç'te halk, güneşli havanın keyfini çıkarmak için parklara ve restoranlara akın etti.

İsveç'te Koronavirüs'le mücadele kapsamında sadece lise ve üniversiteler kapatılırken, anaokulları, çocuk yuvaları, ilköğretim okulları, restoranlar, kafeteryalar, spor salonları, alışveriş merkezleri ve toplu taşıma araçları açık tutularak 'İsveç modeli' uygulanıyor.

Halk, başkent Stockholm'de bugün havanın güneşli olması nedeniyle, kent merkezindeki restoran ve kafeleri doldurdu.

Mariatorget Meydanı'ndaki restoran ve kafelerin dışında oturan kalabalık gruplar, sıcak havanın keyfini çıkardı.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Koronavirüs salgınının haftalar değil aylar süreceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin, temizlik kurallarına uysun.

Tüm ülkeler sosyal mesafeyi nasıl yapacaklarını ve sağlık hizmetlerinin nasıl güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyor ve bu konuda adımlar atıyor. Biz bunu biraz farklı şekillerde yapıyoruz. Biz virüsün yayılma hızını en aza indirmeye çalışıyoruz. Bu konuda uzman insanları dinliyorum ve iyi bir strateji izlediklerine kani geliyorum."