Koronavirüs'e karşı alışveriş kılavuzu

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü köşesinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının devam ettiği bugünlerde alışveriş yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri yazdı.

Müftüoğlu yazısında şunları kaydetti:

1-Alışverişten önce ve sonra ellerini en az 20 saniye süreyle sabunla yıka veya dezenfekte et.

2-Markette dokunduğun her yerde ‘virüs varmış’ gibi davran. Alışveriş için kullandığın sepetler, raflardan seçtiğin ürünler, ürünleri koyduğun torbalar, kasada geçirdiğin süreçler... Bunlar bitene kadar, elini yüzüne dokundurma!

3-Kasadaki görevliyle bir-bir buçuk metrelik sosyal mesafeni koru.

4-Mümkünse para değil kredi kartı kullan, temassız kart ile ödemeyi tercih et.

5-Paketleri doldurduğun naylon poşetleri eve sokma, kapı önünde bırak. İçinden çıkardığınız paketleri bol sabunlu suya veya dezenfektana batırılmış bir kağıt havlu ya da bez parçasıyla itinayla sil. Sebze ve meyveleri bol suyla yıkaman yeterli olacaktır...

6-Kapı önünde bıraktığın naylon poşetlerden birini ters çevir. Diğerlerini onun içine yerleştir ağzını sıkıca bağla ve çöpe at.

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