Koronavirüs'e karşı alınacak önlemler

Homeopati Uzmanı Dr. Yegane Koulieva Özcan, virüslerin ekşiyi sevmediğini belirterek, "Bol limonlu su için" diye konuştu.

Homeopati Uzmanı Dr. Yegane Koulieva Özcan, yaklaşık 300 yıldır Avrupa, Amerika ve Hindistan'da çok sık kullanılan alternatif tıp sistemi olan homeopatiyle, koronavirüsle nasıl savaşılacağını anlattı.

Tokalaşmayın, öpüşmeyin

Sabah gazetesinin haberine göre; Özcan "Homeopati tedavisinde sadece bir hastalıkla veya bir hastalık semptomuyla savaşmıyor, aynı zamanda çeşitli hastalıklardan muzdarip vücudun bir bütün olarak iyileşmesini sağlıyor. Öncelikle ilk yapılması gereken bu süreçte el sıkışıp, tokalaşmayın, birbirinizi öpmeyin" dedi.

Özcan'ın önerileri şu şekilde:

Alışveriş merkezleri, konser salonları ve hatta mümkünse yoğun saatlerde toplu taşıma gibi kalabalık yerlerden kaçının. Odalarınızı havalandırın ve nemlendirin.



Alerjik reaksiyon yoksa okaliptüs, çay ağacı, köknar, kekik, fesleğen gibi esansiyel (uçucu) yağları kullanın. Bir bardak kaynar suyun içine 4-5 damla uçucu yağlardan damlatın. Kokularıyla virüsleri öldürüyor ve çok güçlü bir koruma sağlıyor.



Bağışıklık sisteminizin güçlenmesine katkıda bulunan ve patojenik virüslerin ve bakterilerin büyümesini ve çoğalmasını engelleyen C vitamini açısından zengin gıdalar tüketin.



Narenciye, elma, nar, kivi, ekşi meyveler, kuş üzümünü öneririm. Ayrıca çiğ veya kurutulmuş zencefil ve bal tüketin.



Çok fazla sıvı tüketin. Ekşimsi sular çok önemli. Özellikle limonlu. Virüsler ekşiyi sevmiyor. Çok sıvı tükettiğimizde vücudumuz toksinlerden de kurtuluyor.