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Koronavirüs

Koronavirüs'e karşı 10 kat koruma sağlayabilen aşı geliştirildi

04 Kasım 2020 20:46

ABD’li bilim insanları yeni tip Koronavirüs'ün hareketlerini taklit etmek üzere eğitilmiş nano partiküller içeren deneysel bir Koronavirüs aşısı geliştirdiklerini açıkladı.

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