Koronavirüs Densuke karpuzunu da vurdu; fiyatı 6 bin dolardan, 2 bin dolara düştü!

Japonya'da fiyatı ortalama 42 bin lirayı bulabilen ve dünyanın en pahalı meyvelerinden biri olan Densuke karpuzu, bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle 15 bin liraya satıldı.

Dünyanın en pahalı meyvelerinden biri olan Japonya'nın Densuke karpuzu Koronavirüs krizinden nasibini aldı. Ortalama fiyatı 6 bin doları (yaklaşık 42 bin TL) bulan siyah kabuklu bu özel meyve, hasat sonrası yapılan ilk açık arttırmada 2 bin dolara (yaklaşık 15 bin TL) satıldı.

Japon KyodoNews ajansına konuşan yetkililer "Koronavirüs salgını sebebiyle böyle bir düşüşü beklediklerini" söylerken karpuzun alıcısı 38 yaşındaki Madoka Sato, "Çiftçilere destek olmak için açık arttırmaya katıldığını" söyledi.

Densuke karpuzu

Japonya’da sadece Hokkaido adasında yetişen Densuke karpuzu yılda sadece 10 bin adet üretiliyor. 2008 yılında ilk kez üretilen karpuzun ilk hasatından bir tanesi bir açık artırmada o sene 6 bin 300 dolara satılmıştı.

Çok sayıda turistin de uğrak yeri de olan Hokkaido adası, ülkede Koronavirüs vaka sayısının fazla olduğu bölgeler arasında üst sıradaydı.