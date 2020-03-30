Koronavirüs | Bulunun ortamı havalandırmak neden önemli?

Japonya merkezli NHK World kanalında yayınlanan yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) insanlara bulaşma yollarını konu alan belgeselde virüsün insanlara, 'virüslü nesnelerle temas' ve 'hapşırma' dışında 'virüs taşıyan biriyle belirli bir uzaklıkta durulsa bile sohbet esnasında virüsün bulaşabileceğinin' gözlendiği aktarılıyor.

Yüksek duyarlı kameralarla çekilen görüntülerde virüsün hafif ağırlığı nedeniyle havasız bir ortamda nasıl havada kalmaya devam ettiği gösterildi.

Bu nedenle virüse yakalanmaktan kaçınmanın yolu, bulunan ortamdaki pencereleri 1 saat arayla açmak ve bu sayede küçük ve hafif olan mikro dalgacıkların ortamdaki hareketini sağlamak şeklinde açıklandı.