"Koronavirüs bulunan ortamda ne kadar uzun süre durursanız bulaşma riski o kadar artıyor"

Massachusetts Dartmouth Üniversitesi'nden bağışıklık uzmanı ve biyoloji profesörü Erin Bromage, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalanma tehlikesinin virüsün olduğu çevrede vakit geçirdikçe arttığını söyledi. Bromage, virüse yakalanmamak için "Enfeksiyon = Virüsle temas x zaman" şeklinde bir denklem kurdu.

CNN'de yer alan habere göre, yeni tip Koronavirüs'e dair bilgiler içeren blogu iki haftada 15 milyon okunmaya ulaşan Bromage, insanların Covid-19'a yakalanma ihtimallerinin virüslü ortamda bulunma süreleriyle ilişkili olduğunu söyledi. Enfekte olan bir kişinin en fazla hapşırık ve öksürükle damlacık yaydığını, öte yandan virüsün konuşurken de yayılabileceğini söyleyen Bromage, "Böyle bir ortamda geçirdiğiniz süre uzadıkça daha çok virüs solursunuz, böylece daha kolay enfekte olursunuz" dedi.

Bromage, kısa süren bir alışverişin Covid-19 riskinin aynı dükkanda günde 8 saat çalışan personelden daha düşük olduğunu söyledi.