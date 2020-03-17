"Koronavirüs bizi gözetliyor": Almanya'da Big Brother yarışmacılarının hâlâ küresel salgından haberi yok

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Almanya'da yayımlanan Big Brother (Biri Bizi Gözetliyor) yarışmacıları küresel bir salgın hâline gelen yeni tip Koronavirüs'ten (Kovid-19) habersiz. Yapımcılar yarışmacıların gittikçe tırmanan küresel krizden habersiz bir şekilde devam etmesi gerektiğini savunsa da sosyal medyadan gelen tepkiler yarışmanın yayımlandığı programa geri adım attırdı.

Almanya'nın batısında bulunan Cologne kentinde bir ev içindeki 14 kadın ve erkek yarışmacı ayrışma için Big Brother evine girdikleri tarih olan 6 Şubat'a, Koronavirüs henüz Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmış ve Çin'den başka ülkelere giden bazı kişilerde görülen bir hastalıktı.

Yarışmanın formatı kapsamında dünya ile ilişikleri kesilen yarışmaya 4 kişi daha eklendikten birkaç gün sonra, 6 Mart'ta, Almanya'da ilk Koronavirüs kaynaklı ölüm meydana geldi.

Program yarışmacıları evde kalan yarışmacıları dünyada olup bitenle ilgili bilgilendirmeme kararını devam ettirdi. Yapımcıların yarışmacıları bilgilendirme kararı yalnızca ailelerinden birinin başına bir şey geldiği durumlarda deliniyor.

Yapımcıların Koronavirüs'ü gizli tutma kararı sosyal medyada tepki çekti. Yarışmanın yayınlandığı kanal tepkiler üzerine bugün özel bir bölüm yayımlanarak yarışmacıların Koronavirüs küresel salgını hakkında bilgilendirileceğini söyledi.

Almanya'da vaka sayısı 7 bini aştı

Almanya'da şu ana kadar belirlenen Koronavirüs vaka sayısı 7 bini aşmış durumda, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17'ye ulaştı.

Dünyanın pek çok ülkesinde yıllardır yapılan Big Brother konseptli yarışma, bir evde çok sayıda insanın dünyayla ilişikleri kesilerek kameralar altında yaşamaya çalıştığı günleri kapsıyor. Türkiye'de de Big Brother konsepti "Biri Bizi Gözetliyor" adıyla yayınlanmıştı.