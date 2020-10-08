Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü, 'el temizliği' ve 'ciltteki yaralar' konusunda uyardı!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19 salgınında elleri temiz tutmanın önemini anlattığı açıklamasında, "Cildimizde yara, bere, çizik yoksa, virüs deriden geçmez. Ancak, ellerimizi ağız, burun veya gözlerimize temas ettirirsek -farkında olmadan günde binlerce kez bunu yaparız- kendi ellerimizle kendimizi enfekte etmiş oluruz" dedi.

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü, Japonya'da yapılan bir araştırmada Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünün, insan derisinde 9 saat kaldığı sonucuna atıf yaparak uyarılarda bulundu.

Salgında elleri temiz tutmanın önemini vurgulayan Özlü, "Hapşırık ve öksürüğümüzü ellerimizle değil; dirseğimizle kapamalıyız veya ceketimizin iç yüzüne öksürüp, hapşırmalıyız. Salgın dönemlerinde başkalarıyla tokalaşmak güvenli değil. Ellerimize mukayyet olmalı, herkesin dokunduğu eşyalara, yüzeylere olabildiğince el sürmemeliyiz" ifadesini kullandı.

Özü'nün açıklaması şöyle:

"Japonya’da yayınlanan bir araştırmada Covid 19’a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün, insan derisinde 9 saat kaldığı gösterildi. Bu süre, grip virüsüne kıyasla yaklaşık 4 kat daha uzun. Bu bilgi Covid 19’dan korunmada el hijyeninin önemini bir kez daha göstermiş oldu.