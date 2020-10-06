Araştırma: Koronavirüs insan derisinde dokuz saate kadar kalabiliyor

Japonya'da yapılan bir araştırmada, Covid-19'a yol açan Koronavirüs ile grip virüsünün insan cildinde ne kadar süre kaldığı incelendi. Araştırmaya göre Influenza A virüsü deride iki saat kalırken, korona virüsünde bu sürenin dokuz saate kadar çıkıyor.

Japonya’daki Kyoto Prefectural Üniversitesi Tıp fakültesi, Koronavirüs'ün ciltte hayatta kalma süresine ilişkin bir çalışma gerçekleştirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre bilim insanları araştırma için 24 saat önce adli otopsi örneklerinden insan derisi alarak, ayrı ayrı Koronavirüs ve halk arasında grip olarak bilinen influenza A virüsüne maruz bıraktı.

Klinik Bulaşıcı Hastalıklar (Clinical Infectious Diseases) dergisinde yayımlanan çalışmanın sonucuna göre, Koronavirüs'ün ciltte hayatta kalma süresinin influenza A virüsüne kıyasla 4 kattan daha fazla olduğu tespit edildi.

İnfluenza A virüsünün deride 2 saat kalırken Koronavirüs'te ise bu sürenin 9 saate kadar çıktığı belirtildi.

Araştırmacılar, "Bu sonuçlar, koronavirüsün insan derisi üzerinde influenza A virüsüne kıyasla belirgin ölçüde daha yüksek bir stabiliteye sahip olduğunu göstermektedir" diye yazdı.