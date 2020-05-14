Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden 'Afrika sıcakları' uyarısı

Afrika’dan gelen hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların cuma gününden sonra 35 derecelere yükselmesi bekleniyor. Bilim Kurulu üyeleri özellikle pazar günü izinle dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşları uyardı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, “Sıcakların artmasıyla vakaların azalmasını bekliyoruz ama tamamen bitmeyecektir. 65 yaş üstü dışarı çıkarken dikkatli olmalı. Güneşin en etkin olduğu zamanda dışarıda olacaklar. Koruyucu önlemleri almadan dışarı çıkmasınlar" dedi. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın Kaya da, “65 yaş üstü büyüklerimiz sokağa çıktıklarında güneşte çok aşırı kalmasınlar. Oruç tutanlar, kronik rahatsızlıkları olanlar daha çok dikkat etsinler. ‘Güneş çıktı, virüsün etkisi azaldı’ diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Prof. Dr. Orhan Şen de Afrika'den gelmesi beklenen sıcak havayı hatırlatarak meteorolojiye ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Bugünden itibaren hafta sonuna kadar etkisi devam edecek. Ege’de İzmir dahil olmak üzere 35 derecenin üzerine çıkacaktır sıcaklar. Bu, güneş çarpmasına neden olabilecek kadar yüksek. 38 dereceye kadar çıkar. İstanbul’da ise 30-31 derece olur. En sıcak gün cuma görünüyor. 30’u geçer. Tedbirlerimizi ona göre ayarlamamız gerekir. Özelikle 65 yaş üstü, bir süredir çıkamıyor ama izinli çıktıklarında çok dikkat etsinler."