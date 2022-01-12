Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Omicron varyantı, vaka sayıları ve aşılamada son durum konuşulacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında videokonferans yöntemiyle bugün toplanacak. Toplantıda, Koronavirüs salgınındaki son durum görüşülecek. Dünyada hızla yayılan Omicron varyantına ilişkin son durum değerlendirilecek. Ayrıca, vakaların hastanelere yansıması ve aşılama hızı da ele alınacak.

En yüksek vaka sayısı

Türkiye'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Tüm dünya Koronavirüs'ün mutasyona uğramış hali Omicron varyantı ile mücadele ediyor. Pek çok ülke tedbirlere geri döndü.

Son 24 saatte 430 bin 253 Koronavirüs testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 39 bin 226 oldu. Türkiye'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmiş oldu.