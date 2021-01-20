Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor: Gündemde aşılama süreci var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans aracılığıyla düzenlenecek Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapılacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans aracılığıyla toplanacak. Toplantı saat 17.00'de başlayacak. Toplantının gündemi aşılama süreci ve salgındaki son durum olacak. Aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımı dün başlamıştı. Bu kapsamda, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlanmıştı.

Türkiye’de salgında son durum

Türkiye'de dün (19 Ocak) açıklanan son verilere göre, 175 bin 133 Koronavirüs testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi. Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye yükseldi.

Vaka sayısı 2 milyon 399 bin 781, vefat sayısı 24 bin 328, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu. Son hasta sayısı 761 olarak kaydedilirken iyileşen kişi sayısı 7.218 olarak verildi.

Test sayısı 27 milyon 698 bin 556'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 399 bin 781, can kaybı sayısı 24 bin 328, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu.